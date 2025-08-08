Ultim'ora Raspadori più vicino all’Atletico! Sky: passi in avanti concreti e novità in giornata

vedi letture

“Procedono i contatti con l'Atletico Madrid per Raspadori: in giornata potrebbero esserci passi in avanti concreti”. Lo ha scritto su X il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. L’attaccante del Napoli dunque sempre più vicino alla Liga con pressing degli spagnoli e con possibili novità attese nelle prossime ore. Dopo tre anni di Napoli dunque Raspa potrebbe dire addio e sposare il progetto della squadra del Cholo. Il suo addio potrebbe spalancare le porte all'arrivo di un nuovo esterno offensivo per gli azzurri.

Sul sito ufficiale si legge: "Stanno proseguendo i contatti tra Napoli e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. Dopo aver pescato in Italia dall’Atalanta Matteo Ruggeri, il club spagnolo ha messo gli occhi sull’attaccante azzurro. Nella giornata di venerdì 8 agosto potrebbero arrivare novità importanti sulla trattativa tra i due club".