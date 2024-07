Ultim'ora Repubblica - Chiesa stoppa la Roma, Conte spinge per averlo ma serve una cessione: i dettagli

vedi letture

Federico Chiesa non sembra avere fretta di lasciare la Juventus, nonostante le numerose voci di mercato che lo riguardano.

Federico Chiesa non sembra avere fretta di lasciare la Juventus, nonostante le numerose voci di mercato che lo riguardano. L’edizione online del quotidiano La Repubblica fa il punto sul futuro dell’esterno classe 1997: “Federico Chiesa stoppa la Roma, almeno per il momento. L’esterno bianconero partirà per il ritiro e deciderà il suo futuro con calma.

Il club giallorosso, che resta sempre in contatto con il suo procuratore Ramadani, è pronto a venire incontro alle richieste della Juventus (25 milioni tra parte fissa e bonus) ma serve prima il sì del calciatore. Che ancora non è arrivato. Il mercato è ancora lungo, il tormentone Chiesa vivrà altre puntate. La Roma attende, Antonio Conte preme per averlo a Napoli ma serve prima la cessione di uno tra Politano e Kvaratskhelia. Così come l'arrivo di Lukaku è legato all'uscita di Osimhen”.