Ieri in gol nell'allenamento congiunto, Cimmaruta può lasciare la Primavera per la Svizzera

Oggi alle 16:40Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Sirene di mercato dalla Svizzera per Antonio Cimmaruta. Il centrocampista della Primavera del Napoli, classe 2007, è nel mirino del Losanna. Ieri un gol sotto lo sguardo di Antonio Conte, un futuro da scrivere. Perché Cimmaruta riscuote consensi.

Il Losanna ci pensa e ha già avviato i primi contatti tra le parti. Un'idea che può diventare qualcosa di più. La Svizzera chiama, il Losanna mette gli occhi sulla Cantera del Napoli. A riportarlo è TMW.