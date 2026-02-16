Alisson-show, Tmw: "Ha già fatto meglio di Lang! E costerà anche meno..."

vedi letture

All'indomani del suo primo gol in Serie A e con la maglia del Napoli, non si fa altro che parlare di Alisson Santos. E di tesserne le lodi. TuttoMercatoWeb.com ha paragonato il brasiliano a Noa Lang, il suo predecessore, esprimendosi così: "Alisson nel giro di dodici minuti ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli. Esattamente lo stesso numero di reti realizzate nella prima parte di stagione dal quel Noa Lang che a gennaio è andato via non senza dichiarazioni polemiche. Acquistato la scorsa estate dal PSV per 25 milioni, il calciatore olandese trasferitosi una manciata di settimane fa al Galatasaray ha lasciato il club partenopeo su chiara indicazione di Antonio Conte dopo aver collezionato nel nostro campionato un bottino di 18 presenze e un gol. Il colpo di testa del 3-0 nella sfida vinta 3-1 contro l'Atalanta lo scorso 22 novembre.

Il calciatore olandese era stato acquistato però soprattutto per giocate come quella fatta ieri da Alisson, giocate che nel corso di un intero girone non gli sono mai riuscite. "L'anno scorso a gennaio abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l'abbiamo ancora sostituito con uno all'altezza", disse a fine 2025 Manna anticipando - di qualche settimana - la cessione di un Lang che a gennaio è andato via a titolo temporaneo e poi chissà. Riprovandoci col calciatore brasiliano nonostante tutte le limitazioni di gennaio. Il buongiorno è di quelli che lasciano il sorriso, l'impatto di Alisson in quelle zone di campo è stato decisamente migliore e il futuro, magari, sarà ancora col Napoli. Acquistato in prestito oneroso per 3.5 milioni di euro, Alisson a fine campionato potrà esser riscattato versando nelle casse dello Sporting CP altri 15 milioni di euro".