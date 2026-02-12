Ufficiale Un obiettivo azzurro trova squadra: Sterling riparte dall'Olanda

Da quando ha debuttato in Premier League a soli 17 anni, Raheem Sterling ha vestito le maglie di Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea. Risolto il contratto con il club londinese lo scorso mese, l'esterno d'attacco inglese a 31 anni è rimasto senza club. Il Napoli non ha nascosto di averlo cercato, anche in estate, ma in seguito a dovute valutazioni ha abbandonato la pista. Perciò il giocatore da Premier League, 1 FA Cup, 4 Carabao Cup e 2 Community Shield ha deciso di volare in Olanda e firmare ufficialmente con il Feyenoord.

Robin van Persie, allenatore in carica, ha commentato così il suo ingaggio: "È un traguardo fantastico essere riusciti a convincere un giocatore del calibro di Raheem a firmare con noi", le prime parole concesse ai canali ufficiali del club di Eredivisie. "Il suo curriculum parla da sé: è un calciatore le cui qualità possono cambiare l'esito di una partita senza ombra di dubbio. Sono convinto che si rivelerà un'aggiunta preziosa per la squadra mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi nella seconda metà di questa stagione".