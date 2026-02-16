Malen show, Romano: "Anche il Napoli c'era! Ma non è arrivato per un motivo"

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha svelato che su Malen c'era forte anche il Napoli a gennaio: "Il Napoli ci ha provato al massimo delle sue possibilità, ma non dipendeva dal club il fatto di non poter inserire a gennaio un obbligo di riscatto nell’operazione con l’Aston Villa. C’era un intermediario di livello internazionale che ha lavorato all’operazione Malen-Napoli, ma senza la possibilità di affondare, perché il Napoli poteva offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma senza obbligo.

La Roma, con l’obbligo e con l’impegno a comprare il giocatore al verificarsi di determinate condizioni, ha tagliato fuori la concorrenza, ha fatto sentire importante Malen e questo ha fatto la differenza per portarlo nella capitale. Complimenti alla Roma, complimenti a Massara che ci ha lavorato a lungo: ha preso critiche negli ultimi mesi ma ha pescato un attaccante veramente importante, e farlo a gennaio è sempre complicato. Per la Roma è un rinforzo di livello".