Accostato al Napoli, Bernat resta in Spagna: ha firmato con un club di Segunda Division

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:20Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Ad oltre sei mesi dal suo svincolo dal Getafe, Juan Bernat (32) trova squadra in Segunda Division. E' di queste ore infatti la firma sino a fine stagione del terzino sinistro con l'Eibar.

L'esterno sinistro spagnolo in carriera ha indossato le prestigiose maglie di Valencia, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Benfica, vestendo la casacca della nazionale iberica in undici occasioni. Nell'ultimo mercato Bernat è stato oggetto di indiscrezioni che lo accostavano anche al Napoli.