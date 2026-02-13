Garcia su De Bruyne: "Un conto è tornare, un altro è essere in forma"
TuttoNapoli.net
Il ct del Belgio Rudi Garcia ha parlato ai media locali del Mondiale e dei big che ancora aspetta, soprattutto di Lukaku e De Bruyne che si sono infortunati nel corso di questa stagione a Napoli: "Romelu Lukaku ha giocato pochi minuti e poi ha avuto di nuovo problemi. Ha bisogno di tempo. Lo sapevamo in anticipo, con un infortunio del genere. Sono convinto che tornerà al meglio. Ha tempo per questo, anche se marzo si avvicina. Kevin De Bruyne sta lavorando individualmente e speriamo che torni a marzo. Dovrebbe essere possibile, ma c'è una differenza tra essere guarito ed essere in forma", le sue parole.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina "Testa di c...", aperta indagine su Conte: cosa rischia l'allenatore del Napoli di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com