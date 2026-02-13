Garcia su De Bruyne: "Un conto è tornare, un altro è essere in forma"

Il ct del Belgio Rudi Garcia ha parlato ai media locali del Mondiale e dei big che ancora aspetta, soprattutto di Lukaku e De Bruyne che si sono infortunati nel corso di questa stagione a Napoli: "Romelu Lukaku ha giocato pochi minuti e poi ha avuto di nuovo problemi. Ha bisogno di tempo. Lo sapevamo in anticipo, con un infortunio del genere. Sono convinto che tornerà al meglio. Ha tempo per questo, anche se marzo si avvicina. Kevin De Bruyne sta lavorando individualmente e speriamo che torni a marzo. Dovrebbe essere possibile, ma c'è una differenza tra essere guarito ed essere in forma", le sue parole.