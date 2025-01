Retroscena Billing: è una segnalazione di Conte che l'ha affrontato in Premier

Il nome a sorpresa per il centrocampo del Napoli è quello di Philip Billing, che è in arrivo dal Bornemouth dopo le difficoltà avute nelle trattative con il Chelsea e con l'Empoli per Casadei e Fazzini. Un nome che, secondo Repubblica, arriva dietro segnalazione di Antonio Conte.

"Il ds Manna sta intando colmando il vuoto lasciato dalla cessione alla Fiorentina da Folorunsho. Il suo posto sarà preso a sorpresa dal danese Philip Billing, centrocampista di 28 anni, in arrivo in prestito con diritto di riscatto (a 9 milioni) dal Bournemouth. È un giocatore segnalato da Conte, che l'ha affrontato da rivale in Premier League".