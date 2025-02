Retroscena Comuzzo: la Fiorentina è stata chiara fin dal primo momento

La Fiorentina fin dal primo momento ha fatto sapere al Napoli che non avrebbe ceduto Pietro Comuzzo per meno di 40 milioni di euro e per questo l'affare non s'ha da fare. A raccontare il retroscena è l'edizione odierna de La Repubblica:"Il diesse Giovanni Manna ha seguito prima Pongracic, poi ha cercato di dirottare l’investimento dall’attacco al reparto arretrato puntando Pietro Comuzzo.

Gli incontri con l’entourage del difensore non sono serviti ad ammorbidire la Fiorentina che non ha mai aperto alla possibilità di cedere il 19enne friulano per meno di 40 milioni di euro. Il Napoli è arrivato a 30 e ha ragionato sulla possibilità di inserire dei bonus, ma non rilancerà ulteriormente, come ha spiegato pure il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna".