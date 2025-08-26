Retroscena da Cagliari: Piccoli alla Fiorentina a causa dell’infortunio di Lukaku, il motivo

Giuseppe Boi, giornalista de Il Tirreno, ha svelato su X alcuni dettagli sulla trattativa che ha portato Roberto Piccoli dal Cagliari alla Fiorentina: "Retroscena calciomercato: è "colpa" dell'infortunio di Lukaku se Piccoli è alla Fiorentina; il rischio di un possibile interesse del Napoli ha spinto la viola ad accettare quasi in toto i voleri del Cagliari versando 25 (più 2 di bonus e rivendita del 10%) dei 30mln chiesti".