Retroscena da Torino: "Buongiorno maturato in Germania. Ha fatto una riflessione sul Napoli"

Come scrive il quotidiano La Stampa oggi in edicola, l'effetto Conte ha un ruolo di primissimo piano nelle riflessioni di Buongiorno

Come scrive il quotidiano La Stampa oggi in edicola, l’effetto Conte ha un ruolo di primissimo piano nelle riflessioni di Alessandro Buongiorno: sotto al Vesuvio non ci saranno coppe la prossima stagione, ma per un giocatore arrivato all’età in cui si spicca il definitivo volo poter lavorare con un tecnico che conosce come pochi la strada per valorizzare i suoi ragazzi non può non costituire un fattore.

In Germania, Alessandro ha vissuto un’avventura che, al di là di ciò che è accaduto o non accaduto sotto i riflettori, lo ha fatto maturare: il gruppo azzurro, la maniacalità tattica di Spalletti, l’ambiente, il calore di chi vive lontano da casa aiutano a pensare e allargano l’orizzonte.