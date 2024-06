Retroscena da Torino: l'assist di Conte per l'arrivo di Thuram alla Juventus

vedi letture

​​​​​​​Il centrocampista classe 2001 era un obiettivo dichiarato del Napoli due anni fa, quando al timone del club c’erano Giuntoli

La Juventus ha piazzato l’affondo decisivo per Khephren Thuram. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, sarà il centrocampista del Nizza il secondo colpo dell'estate bianconera dopo Douglas Luiz. Un calciatore che rappresenta il prototipo del centrocampista moderno secondo la dirigenza juventina. Fisico da corazziere abbinato a una buona tecnica di base, che lo rendono un elemento universale in mezzo al campo. Quello che serve per una mediana a due come quella che sta progettando Thiago Motta.

I dettagli

Il doppio summit con l’agente Meissa N’Diaye ha poi fatto il resto. Incassato il sì totale del francese a vestire il bianconero (firmerà un contratto fino al 2029), la Juventus ha aspettato che il Nizza ridimensionasse le pretese. Per portarlo a Torino basteranno, infatti, 20 milioni (bonus compresi). Un affarone. E così la Juve si gode il colpo in canna, da finalizzare già nei prossimi giorni.

L'assist di Conte

Il centrocampista classe 2001 era un obiettivo dichiarato del Napoli due anni fa, quando al timone del club c’erano Giuntoli e il braccio destro Giuseppe Pompilio. I due per mesi avevano visionato con attenzione il figlio d’arte. All’epoca non se ne fece nulla, ma i partenopei hanno accarezzato concretamente l’idea a fine maggio, quando sembrava che Frank Anguissa potesse accasarsi altrove, dal momento che per il camerunense risuonavano forti le sirene arabe. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, però, ha cambiato gli scenari. Anguissa è stato immediatamente tolto dal mercato e dichiarato incedibile. Motivo per cui il pressing per Thuram si è allentato.