Retroscena da Verona: “Tentativo per Folorunsho, ma andrà alla Fiorentina”

L'edizione odierna de L'Arena riferisce come nelle ultime ore l'Hellas Verona abbia fatto un tentativo per riportare in gialloblu Michael Folorunsho. Tuttavia, scrive il quotidiano, il centrocampista romano è destinato a lasciare il Napoli per trasferirsi a Firenze.

