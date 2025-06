Retroscena David: bloccato da Manna, ma Conte ha messo tutto in standby

vedi letture

Tutto fatto per Jonathan David, prossimo svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lille? In realtà no. L'accordo c'è, ma le riflessioni in casa Napoli sono in corso. Non è detto che alla fine il canadese firmi proprio per il Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"David è l’attaccante che come De Bruyne il Napoli ha messo nel mirino a parametro zero: 25 anni, canadese nato a New York, oltre 100 gol in cinque stagioni con il Lilla (109), e un’operazione a cifre molto alte tra ingaggio e bonus alla firma. Manna lo aveva in pugno e andava verso la chiusura, ma poi il rientro prepotente di Conte al comando delle operazioni dopo l’ultimo incontro con De Laurentiis ha rimesso tutto in stand-by".