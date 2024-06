Retroscena Kvara: con ADL non si è parlato troppo di soldi, il motivo

vedi letture

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, Kvaratskhelia è legato al Napoli fino al 2027

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, Kvaratskhelia è legato al Napoli fino al 2027 e per rinnovare fino al 2029 vorrebbe un ingaggio da almeno 7 milioni più bonus, con clausola stile Osi; il club, invece, è pronto a ritoccare fino a 5 milioni con i bonus, senza clausola. Ieri, però, le parti non hanno approfondito più di tanto l’aspetto puramente economico: più che altro, Kvara ha raccontato i propri dubbi e Adl le proprie certezze.