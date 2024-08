Retroscena: la trattativa Gilmour-Napoli ha fatto clamore in Inghilterra e a Tokyo

Billy Gilmour, prossimo colpo del Napoli a centrocampo, in questo momento è alle prese con la tournée in Giappone del Brighton: la trattativa con il Napoli ha fatto molto clamore nell'East Sussex e anche a Tokyo, dove Gilmour non ha mai giocato le tre amichevoli disputate dalla sua squadra. Si sta allenando ma non è ancora sceso in campo, diciamo in azione: il prossimo step indicativo sarà l'amichevole conclusiva in programma domani contro il Villarreal. Lo scrive il Corriere dello Sport.