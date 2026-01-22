Retroscena Lucca: il Nottingham c’era già in estate, ma l’attaccante preferì il Napoli

Lorenzo Lucca sarà un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Si è infatti definita la trattativa per la cessione dell’attaccante, che saluterà il Napoli appena sei mesi dopo il suo arrivo in azzurro. E' partito da Capodichino e passerà al club inglese in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, la stessa cifra complessiva alla base dell’affare che l’ha portato dall’Udinese al Napoli.

Il centravanti, riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, era già da tempo un obiettivo concreto del club inglese, che aveva manifestato interesse fin dall’estate. Il Nottingham aveva offerto all’Udinese 30 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi l’attaccante, ma alla fine Lucca ha scelto di trasferirsi al Napoli, preferendo il progetto partenopeo. Ora, con qualche mese di ritardo, Lucca si appresta comunque a vestire la maglia del Nottingham Forest.