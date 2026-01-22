Lang al Galatasaray, il retroscena dalla Turchia: telefonata con Mertens

Noa Lang è in viaggio da Napoli verso Istanbul, pronto a iniziare la sua nuova avventura al Galatasaray. L’esperienza dell’esterno olandese in maglia azzurra si è conclusa dopo poco più di sei mesi: sotto la guida di Conte ha collezionato 28 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 2 assist in tutte le competizioni. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito, per una cifra di 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Stando a quanto riportato dal giornalista turco Kaya Temel, l’ex PSV Eindhoven ha avuto anche una telefonata con Dries Mertens. L’ex attaccante del Napoli gli ha consigliato dove affittare casa a Istanbul, suggerendogli il quartiere in cui viveva e fornendogli informazioni sulla squadra e sull’ambiente.