Il Napoli blinda Rrahmani! Tmw: “Rinnovo ad un passo! La nuova durata e le cifre”

vedi letture

Amir Rrahmani resterà al Napoli ben oltre l’attuale scadenza contrattuale del 30 giugno 2027. Il difensore, pur avendo un anno di opzione, rinnoverà con gli azzurri fino al 30 giugno 2028, con la possibilità di estendere ulteriormente il contratto di un anno, arrivando così al 2029, quando avrà 35 anni. Si tratta di un vero e proprio prolungamento a vita per il kosovaro, ormai uno dei pilastri della retroguardia di Antonio Conte.

Il rinnovo dovrebbe essere ufficializzato tra marzo e aprile, riferisce Tmw, dopo che una bozza d’intesa era già stata definita nei mesi scorsi. Nelle ultime settimane si erano rincorse voci di un possibile interessamento da parte di Fenerbahce e Besiktas, pronti a offrire contratti importanti, ma il Napoli ha scelto di blindare il suo difensore. Rrahmani percepirà circa 4 milioni di euro all’anno, uno stipendio da top player pensato per confermarlo e scoraggiare eventuali tentativi dall’estero.