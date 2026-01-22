Caccia ad un altro esterno, Sky: tentativo per Cambiaghi, ma il Bologna non fa sconti

Il Napoli è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e sta puntando all’acquisto di due esterni. Sulla corsia destra il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane. Nella trattativa è stato determinante il rapporto tra i due club. Operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di bonus per una cifra totale di 20 milioni di euro.

Per la fascia sinistra, dopo la cessione di Noa Lang al Galatasaray, la dirigenza valuta diverse opzioni. Secondo Sky Sport, i nomi più caldi sono Daniel Maldini dell’Atalanta e Jeremie Boga, attualmente al Nizza, mentre non è da escludere un tentativo anche per Jadon Sancho, attaccante dell’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Nella lista del ds Manna c’è anche su Nicolò Cambiaghi del Bologna, ma il club emiliano non intende fare sconti.