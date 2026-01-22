Ultim'ora Giovane-Napoli, ci siamo! Trasferimento a titolo definitivo, le cifre

Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per l'arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Il brasiliano prenderà il posto di Lorenzo Lucca, in partenza per il Nottingham Forest per 2 milioni di euro più 35 di bonus, e potrà fare anche da alternativa a Noa Lang, ormai ceduto al Galatasaray per circa 3 milioni più 27 di bonus.

L’operazione con l’Hellas Verona sarà a titolo definitivo, riferisce Tmw: 2 milioni di euro più bonus che possono portare il totale fino a 20 milioni. Un blitz di mercato che ha permesso al Napoli di anticipare la concorrenza, in particolare la Lazio, interessata al giocatore soprattutto dopo che la Roma aveva deciso di puntare su Robinio Vaz dell’Olympique Marsiglia e Donyell Malen dell’Aston Villa.