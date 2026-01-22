Sorpresa Juanlu: seguito a lungo dal Napoli, ora ci pensa la Juve come vice Kalulu

Sorpresa Juanlu: seguito a lungo dal Napoli, ora ci pensa la Juve come vice Kalulu
Oggi alle 21:20Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

La Juventus di Luciano Spalletti continua a muoversi sul mercato, guardando non solo all’attacco ma anche alla difesa. L’ultima idea del club bianconero è Juanlu Sanchez del Siviglia, considerato un possibile vice Kalulu.

Al momento resta da capire se il club spagnolo sarà disponibile a cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa estate l’esterno spagnolo classe 2003 era stato vicino al Napoli di Antonio Conte. Ora la Juventus, riferisce Sky Sport, prova a inserirsi con decisione per rinforzare il reparto arretrato.