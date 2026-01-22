Foto Lucca in partenza da Capodichino direzione Inghilterra: lo aspetta il Nottingham

Lorenzo Lucca saluta il Napoli dopo solo sei mesi. L’attaccante sta partendo in questi minuti da Capodichino direzione Inghilterra, dove lo aspetta il Nottingham Forest. Operazione in prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

Il calciatore aveva valutato nelle ultime ore tutte le possibili soluzioni: in Italia piaceva al Pisa, mentre in Spagna al Siviglia. Alla fine ha sciolto le riserve ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Premier League.