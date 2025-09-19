Retroscena Milinkovic-Savic: un'altra big di Serie A ci aveva pensato prima del Napoli

Ieri alle 23:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato un curioso retroscena di mercato che riguarda da vicino Vanja Milinkovic-Savic, attuale portiere del Napoli.

“Voglio raccontarvi un aneddoto sull’ultima sessione estiva.  Dovete sapere che anche il Milan aveva preso in considerazione Milinkovic-Savic. Questo perché Igli Tare ha un ottimo rapporto con il procuratore del portiere serbo. Quando sembrava possibile la partenza di Maignan in direzione Chelsea, il dirigente aveva pensato proprio a Vanja come potenziale sostituto”.