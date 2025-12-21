Scambio Napoli-Roma, Sky: Lucca via e Ferguson in azzurro! Nel giro c'è il Brighton

L'attaccante azzurro Lorenzo Lucca potrebbe già lasciare il Napoli a gennaio per trasferirsi alla Roma. Si tratterebbe di uno scambio col centravanti giallrosso Evan Joe Ferguson, che però è ancora di proprietà del Brighton. Ne ha parlato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni di Sky Sport 24: "Si sta ragionando su uno scambio con Ferguson della Roma.

L'irlandese e Lucca si scambierebbero le maglie, ma attraverso dei giri diversi. Ferguson può tornare in prestito soltanto al Brighton, il suo club d'origine, il quale potrebbe riprenderlo a gennaio per darlo proprio al Napoli, sempre con la formula del trasferimento a titolo temporaneo".