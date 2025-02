Retroscena Rai - Il Napoli ci aveva provato per Chiesa e Felix: ecco com'è andata

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nell'edizione odierna del TGR Campania ha raccontato i retroscena sull'ultima finestra di mercato sul Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Manna in conferenza stampa ha denunciato il ricatto dell'entourage di Kvara, sullo sfondo c'era il famigerato articolo 17. E' andata peggio con Danilo, aveva detto sì al Napoli. L'intermediario a metà gennaio era stato a cena a casa di Manna, tutto definito, poi l'inatteso dietrofront per problemi familiari. Moglie e figli avevano voglia di tornare in Brasile".

Su Chiesa e Conte: "Napoli deluso anche da Chiesa, ha preferito un ruolo da comprimario anziché essere leader in riva al Golfo. Manna ci ha provato anche per Joao Felix, ma ormai era già stato promesso a Sergio Conceicao al Milan. Conte deluso, ma non certo rassegnato, rispetterà il contratto, ma ha chiesto a De Laurentiis di fare chiarezza con la città, lo Scudetto deve essere un'opportunità e non un obiettivo. In attesa del prossimo mercato".