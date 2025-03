Retroscena Solet: piaceva al Napoli, ma poi arrivò Natan

Sliding doors: Oumar Solet è il grande obiettivo del Napoli per la difesa in vista del prossimo anno. Arrivato a parametro zero all'Udinese a gennaio, ex Salisburgo, Solet aveva già impressionato tutti al Maradona e ora il club azzurro accelera per il suo acquisto. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con un retroscena. Il centrale, infatti, piaceva al Napoli già da tempo. Due anni fa poteva trasferirsi alla corte di Garcia, poi il club azzurro virò su Natan.

"La passione del Napoli per Oumar Solet esiste da tempo, sin dall’estate del post scudetto. Il centralone oggi all’Udinese era uno dei pilastri del Salisburgo, con è stato protagonista del ciclo da tre scudetti consecutivi. Lo scouting del Napoli cercava un nuovo leader e Solet stava per cominciare la sua stagione in scadenza di contratto. Il Salisburgo sparò alto: 25 milioni. E la dirigenza azzurra dirottò poi su altri obiettivi, fino a chiudere per Natan. Errore di valutazione".

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese ed ex azzurro, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero: “Solet e Lucca in orbita Napoli? Non credo che il difensore possa valere solo 10 milioni, visto il campionato che sta disputando. Ricorda un po’ Koulibaly, anche se è più possente. A volte ci fa arrabbiare quando fa le cose con sufficienza, perché convinto dei suoi mezzi. Va allenato mentalmente in questo aspetto. Continuerò a fargli presente questo aspetto”.