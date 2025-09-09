Retroscena Zielinski: ha scelto l’Inter e rifiutato la Juve per non fare uno sgarbo al Napoli

Sabato sera Juventus e Inter si affronteranno in quella che, per rivalità e tradizione, è senza dubbio la partita più sentita del calcio italiano: il derby d’Italia, che anche stavolta si preannuncia come il big-match di giornata. Tra i protagonisti della sfida ci sarà anche Piotr Zielinski, che avrebbe potuto però scendere in campo con la maglia opposta già dalla scorsa estate. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero all’Inter dopo la lunga esperienza al Napoli, come appreso da FcInterNews.it, era infatti finito nel mirino anche della Juventus.

Cristiano Giuntoli, fresco di approdo in bianconero, avrebbe fatto carte false per portarlo a Torino, ma la trattativa non è mai decollata. Zielinski, dal canto suo, non ha mai nascosto di voler evitare sgarbi ai tifosi partenopei, scegliendo l’opzione nerazzurra sia per il progetto tecnico sia per l’ingaggio proposto. Il Napoli, che si era mosso tardi offrendo al giocatore i 4,5 milioni di euro che oggi percepisce a Milano, non è riuscito a trattenerlo, mentre la Juventus aveva già pronta un’offerta economica di pari livello rispetto a quella dell’Inter, senza però riuscire a convincerlo a cambiare idea.