Clamoroso Fazzini, pres. Empoli: "L'avevo venduto al Napoli, poi si è fatto male"

vedi letture

Ospite di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al Centro", il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, si è espresso sui tanti calciatori passati recentemente dagli azzurri alla Fiorentina ma ha svelato anche un retroscena di mercato che riguarda il Napoli.

La Fiorentina è una squadra che lavora tanto sugli italiani ed è una di quelli che ne ha di più in rosa.

"Innanzitutto complimenti alla Fiorentina e alle squadre che prestano attenzione ai nostri giocatori. Io metterei tutto alla pari nei pagamenti tra stranieri e italiani, perché ci vuole più cultura sportiva e più amore verso i nostri ragazzi. Ad esempio, uno come Fazzini starebbe bene al Como. Va benissimo alla Fiorentina, ma intendo dire che un tecnico che davvero valorizza i ragazzi come Fabregas, gli avrebbe fatto comodo".

A proposito di Fazzini, in che ruolo di esprime al meglio?

"Ha delle doti che sta tirando fuori da un anno, purtroppo la scorsa stagione venne fuori troppo tardi per farci salvare. Il problema di Jacopo era la maturazione: doveva convincersi di essere un giocatore forte. È un peccato sia maturato così tardi e non solo per noi, poteva sbocciare prima anche per se stesso".

Sul mercato, prima di cederlo alla Fiorentina, aveva avuto altre richieste?

"Per noi è stata una pagina dolorosa, farei a meno di parlarne: a metà anno l'avevamo venduto al Napoli mentre lui voleva andare alla Lazio, poi si fece male nel riscaldamento dell'ultima partita di gennaio e l'affare saltò".