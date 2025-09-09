Rinnovo Politano: sta arrivando l'annuncio ufficiale, cifre e dettagli

Gol in nazionale per Matteo Politano, ormai sempre più importante non solo per il Napoli - dove è titolarissimo - ma anche con l'Italia da quando c'è Gattuso, suo primo allenatore proprio in azzurro. Ora il rinnovo di avvicina. Il club azzurro da tempo lavora per blindarlo come si legge anche su Tmw.

Il rinnovo di Politano con il Napoli è stato già imbastito e firma e annuncio sono ormai imminenti. Sul tavolo c'è un principio d'accordo molto solido per la firma su un nuovo accordo con il club campano fino al 30 giugno del 2028 e relativo adeguamento dello stipendio, che salirà fino a 3,5 milioni di euro netti all'anno. La conferma recente sullo stato dell'arte è arrivata da parte del suo agente, Mario Giuffredi, che ha fatto capire come ormai il traguardo sia in vista.