Anguissa, rinnovo a un passo: a breve la firma, cifre e dettagli

Si avvicina il prolungamento di contratto per Frank Zambo Anguissa. L'opzione di rinnovo automatico fatta scattare prima del termine della scorsa stagione ha portato la scadenza del vincolo al 2027 ma gli azzurri intendono andare oltre, modificando anche la cifra sullo stipendio del classe '95 e allungandone la durata del rapporto. Così per Anguissa si prospetta il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029 da 3.5 milioni a stagione. Con l’arrivo dell’autunno è prevista la fumata bianca per il prolungamento.

Gli altri rinnovi di contratto per il Napoli. Non solo Zambo Anguissa, perché la lista di nuove firme in arrivo tra gli azzurri è lunga. Come raccontato, ci siamo per Politano fino al 2028 e a seguire toccherà poi al recente infortunato della difesa Amir Rrahmani fino al 2029. E poi anche due ragazzi di prospettiva come il centrocampista Antonio Vergara e l'attaccante Giuseppe Ambrosino, per i quali sono stati rispediti al mittente interessi illustri in estate e adesso pronti a sottoscrivere un nuovo contratto col Napoli fino al 2030.