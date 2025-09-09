Ufficiale Coli Saco lascia il Napoli e va in Serie B svizzera: svelata la formula

Adesso è ufficiale: Coli Saco lascia il Napoli e approda all’Yverdon, club che milita nella Serie B svizzera. Il centrocampista maliano con cittadinanza francese, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club elvetico: “Yverdon Sport è lieta di annunciare l'arrivo in prestito di Coli Saco (con opzione di acquisto), centrocampista maliano, proveniente dalla SSC Napoli.

Forte di diversi prestiti a Pro Vercelli, Ancona e Bari, ha accumulato esperienza in Serie B e C, sviluppando un profilo completo e solido. Con la sua imponente stazza (1m97), la sua potenza e la sua qualità, rafforzerà il centrocampo di Yverdon. Coli Saco continua il suo sviluppo e scopre la Challenge League con l’Yverdon Sport, dove metterà le sue qualità al servizio della squadra. Coli Saco: "Sono molto felice di raggiungere Yverdon e scoprire la Svizzera. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi e restituire la fiducia del club sul campo”. Benvenuto a Yverdon, Coli!”.