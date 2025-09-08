Retroscena Mascardi: contatti per il portiere dell'U21! L'agente: "Era prematuro..."

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Antonio Vergara: "I miei primi giocatori di alto livello sono stati Mario Rui e Biraghi. Quest’ultimo l’ho preso dalla Juve Stabia appena 18enne, ha fatto il percorso con noi ed è arrivato al Catania in Serie A. Biraghi è con noi da 15 anni".

Tra gli assistiti di Giuffredi c'è anche il portiere dell'Under 21 Diego Mascardi. E sul suo conto il procuratore svela un retroscena: "Un altro giocatore su cui credo molto è Mascardi che credo diventerà uno dei portieri più importanti d’Italia. Il Napoli ci ha contattato quest’estate per Mascardi, ma era ancora prematuro e abbiamo pensato che il percorso più giusto fosse quello di farlo giocare allo Spezia".