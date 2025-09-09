Frattesi-Napoli, tutto saltato con Inzaghi via: il retroscena

vedi letture

C'è un retroscena che corre nelle stanze di radiomercato da qualche giorno a questa parte e riguarda Davide Frattesi e la possibilità che il centrocampista lasciasse l'Inter nel corso dell'ultima estate, per unirsi nientemeno che al Napoli. Il tutto, in realtà, risponderebbe a una precisa idea di Simone Inzaghi, che però nel frattempo ha lasciato la panchina nerazzurra per volare in Arabia Saudita: nei piani dell'attuale guida tecnica dell'Al Hilal, infatti, c'era la volontà di sacrificare il centrocampista per arrivare però all'attaccante dei campani Giacomo Raspadori. Lo si legge anche su Tmw.

"La storia recente di Frattesi però ha raccontato traiettorie ben differenti ed ha alla fine visto il centrocampista classe 1999 rimanere all'Inter, che ha deciso di non rinunciare a un patrimonio tecnico e di gol che non ha molti eguali nel panorama italiano dei centrocampisti. E non c'era solo il Napoli, da respingere: nel corso dell'estate si era infatti fatto avanti anche il Newcastle, pronto a versare circa 50 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Marotta e Ausilio hanno detto no".