Calciomercato Napoli, mossa per Zeballos? Manna prepara l'offerta: le cifre

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Il calciomercato del Napoli può arricchirsi con un esterno offensivo: per l'assalto a Zeballos serve la cessione di Noa Lang.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione e il direttore sportivo Giovanni Manna porta avanti diverse trattative. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, c'è già un'intesa con l'entourage di Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors.

Zeballos non vuole lasciare il Boca a zero

Il calciatore non avrebbe intenzione di lasciare il club argentino a parametro zero alla scadenza del contratto, fissata per il 31 dicembre. Il Napoli sarebbe disposto a chiudere l'operazione già in questa sessione di mercato, versando un indennizzo tra i 9 e i 10 milioni di euro, ma prima dovrà liberare spazio in rosa con la cessione di Noa Lang.