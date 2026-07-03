Ultim'ora Gila non apre all'Atalanta! Moretto: "A Napoli e Milan sì, ma non hanno accordo con la Lazio"

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Mario Gila piace a Napoli, Milan e Atalanta. Ma tra questi tre club solo quello orobico ha l'accordo col Milan. Il difensore apre ad azzurri e rossoneri.

Il Napoli continua a pensare a Mario Gila, uno dei principali obiettivi individuati da Giovanni Manna per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Con il centrale spagnolo della Lazio, il club azzurro avrebbe già raggiunto un'intesa sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma resta da trovare l'accordo con il presidente Claudio Lotito, che valuta il cartellino circa 25 milioni di euro bonus compresi. Nel frattempo, la concorrenza è aumentata con l'inserimento di Milan e Atalanta.

Gila-Napoli, le ultime sull'affare

Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato la situazione: "Il Milan aveva già una base di accordo con il giocatore. L'accordo è stato trovato anche dal Napoli, l'Atalanta invece non proprio. Lotito chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro compresi bonus. Va capito se i club sono disposti a presentare un'offerta di questo tipo. Il Milan c'è, c'è anche l'Atalanta e c'è anche il Napoli. Non mi risulta che Gila abbia aperto all'Atalanta, mentre al Napoli ha aperto alla grande. Apre anche al Milan, ma in entrambi i casi manca ancora l'accordo con la Lazio".