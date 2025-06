Ricordate il 18enne Leoni? Fu super in marcatura su Lukaku: il Napoli ci pensa

vedi letture

Il Napoli interverrà pure in difesa per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: oltre a Federico Gatti della Juventus e Sam Beukema del Bologna, piacciono Lisandro Martinez del Manchester United e Giovanni Leoni del Parma che ha colpito Conte in occasione del match degli azzurri al Tardini contro i gialloblù. Il 18enne ha marcato Lukaku e non gli ha concesso neppure un pallone giocabile. Disputò una grande partita e secondo Repubblica oggi in edicola è nell'elenco del ds Manna per la difesa.