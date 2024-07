Rinnovo Kvara, Romano: "Il Napoli è fiducioso di trovare un nuovo accordo"

Nel corso della prima conferenza stampa a Dimaro, l'allenatore del Napoli Antonio Conte conferma che Khvicha Kvaratskhelia non ha chance di andarsene: "Il presidente mi ha detto che sarebbe rimasto e così è stato, sono molto contento. Kvaratskhelia e Di Lorenzo sono una parte fondamentale del nostro progetto".

Sulla trattativa del rinnovo del georgiano, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive su X: "Il Napoli è fiducioso di trovare un nuovo accordo con Kvara".

🇬🇪 Antonio Conte confirms there’s no chance for Khvicha Kvaratskhelia exit: “The president told me he was gonna stay and this is the case, I’m very happy”.



“Kvaratskhelia and Di Lorenzo are key part of our project”.



↪️ Napoli are confident to agree on new deal with Kvara. pic.twitter.com/lrKQffBWTb