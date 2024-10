Rinnovo Kvaratskhelia, Venerato: "Richiesta di 8mln dopo gli 11 del Psg, distanza su clausola"

vedi letture

Non ci sono grosse novità per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Intervenuto a RaiNews, il giornalista Ciro Venerato fa il punto della situazione.

"Incontro interlocutorio tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l'agente di Kvaratskhelia. Persistono visioni diverse su ingaggio e clausola rescissoria. Il Napoli è pronto a spingersi fino a sei milioni con l'ausilio dei soliti bonus. L'entourage del georgiano è fermo a 8 dopo aver perso gli 11 offerti a giugno dal PSG. La sensazione è che più che l'ingaggio la differenza possa farla la clausola rescissoria.

Se bassa (come reclama Kvara) si potrebbe anche firmare alle cifre finora proposte dal club azzurro consentendo al giocatore di lasciare a giugno il Napoli. Ma fino ad oggi De Laurentiis non ha mai aperto a questa possibilità ritenendo che la clausola (qualora fosse inserita) debba superare i 100 milioni. Serviranno quindi nuovi incontri per cercare di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti in causa. Inutile fare pronostici. C'è solo da registrare una fase di stallo. Ma il dialogo prosegue pur nel rispetto delle reciproche posizioni".