Ufficiale Manchester City, De Bruyne saluta: a fine stagione sarà addio

Kevin De Bruyne saluta il Manchester City e forse l'Europa. Il centrocampista belga, 33 anni, ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà: ora è ufficiale. Lo annuncia proprio lui con una lunga lettera sui social. Il suo futuro adesso, come per altri campioni, potrebbe essere in Arabia Saudita.

“Insieme abbiamo vinto tutto. Ringrazio i tifosi e vi dico di goderci queste ultime partite insieme“, ha scritto il giocatore salutando i suoi tifosi, che lascerà a giugno.