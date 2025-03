Rivoluzione in difesa? Due azzurri possono far spazio a Marianucci e un altro centrale

Possibile rivoluzione in difesa per il Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già chiuso con l'Empoli per Luca Marianucci, centrale classe 2004, e ha intenzione di consegnare ad Antonio Conte un altro rinforzo nello stesso ruolo. Ma chi gli farà spazio? Le ultime arrivano dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport:

"Si guarda altrove, con Beukema prima opzione. Riflessioni in corso. Anche perché Juan Jesus è in scadenza e il futuro di Rafa Marin è in bilico. A gennaio era fatta per il prestito secco al Villarreal, poi è saltato tutto per il mancato arrivo di Danilo. A giugno lo spagnolo potrebbe avvertire di nuovo la voglia di ritrovare continuità altrove. Magari sempre in Spagna, dov'è di casa. Si vedrà".