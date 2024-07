Romano annuncia il doppio colpo: "Accordo totale per Marin, in arrivo anche Buongiorno"

"Rafa Marín al Napoli, ci siamo!". Ad annunciare su X il primo acquisto del Napoli, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano

"Accordo in atto con le visite mediche prima del ritiro pre-campionato. Il Real Madrid ha accettato e nell'accordo sarà inclusa la clausola di riacquisto. Anche il Napoli si è accordato con il Torino per Buongiorno, ancora dettagli da chiarire lato giocatori".

🚨 Rafa Marín to Napoli, here we go! Agreement in place with medical to follow before pre-season camp.



Real Madrid have accepted and buy back clause will be included in the agreement.



↪️🇮🇹 Napoli also agreed with Torino for Buongiorno, still details to clarify on player side. pic.twitter.com/k8VLQBm8Oj