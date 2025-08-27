Romano annuncia la chiusura: "Elmas vuole solo Napoli, ecco perchè il club lo prende"

Elif Elmas e il Napoli, ritorno imminente: le trattative con il RB Lipsia sono alle fasi finali. L'annuncio arriva da Fabrizio Romano, che scrive su X sul macedone: "Nuovi contatti diretti sono previsti per oggi per chiudere l’accordo, con il Napoli pronto a coprire il 100% dello stipendio del giocatore durante il prestito iniziale".

"Il Napoli ha lo ha scelto perché è un giocatore affamato. Il macedone ha detto ai suoi procuratori di aspettare qualsiasi proposta finché ci fosse una possibilità di ritorno a Napoli” ha aggiunto su Youtube Romano.