Romano annuncia la chiusura: "Elmas vuole solo Napoli, ecco perchè il club lo prende"
Elif Elmas e il Napoli, ritorno imminente: le trattative con il RB Lipsia sono alle fasi finali. L'annuncio arriva da Fabrizio Romano, che scrive su X sul macedone: "Nuovi contatti diretti sono previsti per oggi per chiudere l’accordo, con il Napoli pronto a coprire il 100% dello stipendio del giocatore durante il prestito iniziale".
"Il Napoli ha lo ha scelto perché è un giocatore affamato. Il macedone ha detto ai suoi procuratori di aspettare qualsiasi proposta finché ci fosse una possibilità di ritorno a Napoli” ha aggiunto su Youtube Romano.
🚨💙 Elif Elmas and Napoli, the comeback is imminent as negotiations are at final stages with RB Leipzig.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025
New direct contacts will take place today to get the agreement done, as Napoli will cover 100% of his salary on initial loan. pic.twitter.com/bl8tlLcDdS
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
