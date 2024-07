Romano: "Buongiorno, slittano le visite mediche: la nuova data"

Slittano le visite mediche di Alessandro Buongiorno al Napoli. Previste per domani, sono state invece riprogrammate per venerdì. Motivo? I documenti saranno completati domani. Lo ha scritto sui social il giornalista Fabrizio Romano.

🩺 Napoli have re-scheduled medical for Alessandro Buongiorno on Friday, as documents will be completed tomorrow.



Deal done for €35m package and five year contract, as Antonio Conte wanted him strongly. pic.twitter.com/u82LAAhDiQ