Romano: "Il piano di Osimhen è ancora lasciare Napoli, novità a breve"

Il piano di Victor Osimhen è ancora quello di lasciare il Napoli quest'estate e vuole il trasferimento il prima possibile. Così scrive sull'attaccante nigeriano, via social, l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Dopo un giugno tranquillo, il Napoli si aspetta che arrivino proposte per Osimhen, la clausola rescissoria è di circa 120 milioni di euro. Preferenza per la Premier League ma tutto è ancora da definire".

🚨🇳🇬 Victor Osimhen’s plan is still to leave Napoli this summer as movement is expected soon.



After quiet June, Napoli expect proposals to arrive for Osimhen as he could be on the move; the release clause is around €120m.



Preference for Premier League but story still open.