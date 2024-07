Romano: "Osimhen vuole il Psg e viceversa, ma l'accordo non c'è ancora"

"Osimhen ha concordato di unirsi al PSG e il PSG vuole Osimhen, ma l'accordo tra club non è ancora stato raggiunto". Lo ha scritto sui social il giornalista Fabrizio Romano che ha fatto dunque il punto sulla trattativa spiegando che si è ancora lontani dall'intesa definitiva. Ma la strada sembra ormai tracciata.

🚨🇳🇬 Antonio Conte on Victor Osimhen potential exit: “It was already clear pact about Osimhen’s exit”.



“The timing is exactly as we expected, there will be no issues”.



Osimhen has agreed on joining PSG and PSG want Osimhen, but club to club agreement is still not done. pic.twitter.com/HZF2bjrjYC