Romano: "Spinazzola secondo colpo dopo Rafa Marin. Firmerà per due anni!"

Leonardo Spinazzola è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Accordo per due anni per l'esterno ex Roma. Ne parla anche il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi canali social ufficiali.

"Leonardo Spinazzola al Napoli, ci siamo! Accordo raggiunto per l'ex giocatore della Roma, che ha recentemente lasciato il club a parametro zero. Contratto fino a giugno 2026, accordo che dovrebbe essere firmato. Spinazzola e Rafa Marin saranno i primi due acquisti per Conte".

🚨 Leonardo Spinazzola to Napoli, here we go! Deal in place for former AS Roma player who's recently left the club as free agent.



Contract until June 2026, agreement set to be signed as Spinazzola and Rafa Marin will be the first two signings for Conte. pic.twitter.com/lQmiJhVGg9