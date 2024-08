Ultim'ora Salta la cessione di Zerbin al Monza: i brianzoli tentano il colpo Perisic

E' saltato il trasferimento in prestito di Alessio Zerbin al Monza. La notizia era circolata già in mattinata e adesso arrivano conferme. L'esterno, dunque, resterà al Napoli. Lo testimonia anche il fatto che il club brianzolo si stia muovendo verso altri sentieri.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, Adriano Galliani starebbe facendo un tentativo per riportare in Italia Ivan Perisic, ex Inter, oggi all'Hajduk Spalato. La società biancorossa sta provando a chiudere il colpo in queste ultime ore di calciomercato, si aspetta l'ok definitivo del giocatore.