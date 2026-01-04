Scambio Dovbyk-Lucca non è fattibile, ma l'ucraino è stato proposto dagli agenti: la situazione

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile scambio tra Artem Dovbyk e Lorenzo Lucca, ma al momento questa pista non è percorribile. La Roma, infatti, sta puntando con decisione su Joshua Zirkzee e prova a chiudere anche per Giacomo Raspadori. Resta però aperta un’altra ipotesi.

Come riporta il Corriere dello Sport, gli agenti di Artem Dovbyk hanno proposto il centravanti al Napoli nelle ultime ore. Il ds azzurro Giovanni Manna sta valutando il profilo e raccogliendo informazioni, anche in attesa di eventuali movimenti dalla Premier League. Tutto, però, resta legato a una possibile uscita, a partire da Lorenzo Lucca.